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07:51 (мск), источник: VN.ru

Редкого ягненка показали в Новосибирском зоопарке

Пара аргали (другое название вида — алтайский горный баран или архар) обзавелась потомством. Эти животные, когда-то широко распространенные на Алтае, нещадно истребляются охотниками. Для Новосибирского зоопарка ягнята аргали — настоящее сокровище.

У пары аргали появилось потомство. Фото уникального ягненка появилось сегодня, 26 апреля, на странице Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило «ВКонтакте». Аргали — это парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, подвид архара. Его также называют алтайским горным бараном. Обитает в горных системах Монгольского и Гобийского Алтая, а также отдельных хребтах и массивах в Восточном Казахстане, Юго-Восточном Алтае, Юго-Западной Туве и Монголии.

«Аргали содержатся в нашем зоопарке с 1994 года, — добавила начальник пресс-службы зверинца Евгения Пирожкова. — Вид, когда-то широко распространенный на Алтае, в Тыве, Монголии, нещадно истребляется охотниками. Ценным трофеем считаются удивительно красивые, закрученные рога этого дикого барана. В настоящее время аргали встречается редко, его охранный статус уже несколько раз пересматривался в сторону большей уязвимости. Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид».

В 2013 году именно в Новосибирске у аргали родились первые малыши. С тех пор самки приносят потомство ежегодно. Нынешний ягненок всюду следует за мамой и уже пробует забраться, где повыше. Самка в течение четырех месяцев будет кормить малыша и неотрывно находиться рядом.

«Для Новосибирского зоопарка ягнята аргали — настоящее сокровище. Каждый детеныш увеличивает шансы на сохранение вида», — добавила Евгения Пирожкова.

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