В Екатеринбурге 9 мая введут «сухой закон»
Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 8:00 до 23:00, но не во всех районах.
Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 8:00 до 23:00, но не во всех районах.
В уральской столице 9 мая введут «сухой закон». Постановление об этом уже подписал
— Запретить предприятиям торговли вести розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях 9 мая 2018 год, — говорится в постановлении.
Самый длительный запрет коснется центра города. С 8:00 до 23:00 нельзя будет купить спиртное в районе улиц
С 9:00 до 15:00 алкоголь исчезнет с прилавков в квадрате Мамина-Сибиряка-Первомайска-Бажова-Шарташская.
С 8:00 до 12:00 не будут продавать алкоголь в границах Машиностроителей-Ильича-Краснознаменной-проспекта Орджоникидзе.
С 8:00 до 15:00 напитки с градусом запретят в торговых точках по улице Инженерная от переулка Хибиногорского до Грибоедова, по Грибоедова от Инженерной до Торговой.
После окончания праздничной программы со всех магазинов снимут наложенное вето.