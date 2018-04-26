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07:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 9 мая введут «сухой закон»

Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 8:00 до 23:00, но не во всех районах.

Источник: Reuters

В уральской столице 9 мая введут «сухой закон». Постановление об этом уже подписал сити-менеджер Александр Якоб. Правда запрет на продажу алкоголя будет действовать не повсеместно, а только в районах проведения праздничных мероприятий.

— Запретить предприятиям торговли вести розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях 9 мая 2018 год, — говорится в постановлении.

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Самый длительный запрет коснется центра города. С 8:00 до 23:00 нельзя будет купить спиртное в районе улиц Московской-Малышева-Карла Либкнехта-Николая Никонова-переулка Красного-Челюскинцев.

С 9:00 до 15:00 алкоголь исчезнет с прилавков в квадрате Мамина-Сибиряка-Первомайска-Бажова-Шарташская.

С 8:00 до 12:00 не будут продавать алкоголь в границах Машиностроителей-Ильича-Краснознаменной-проспекта Орджоникидзе.

С 8:00 до 15:00 напитки с градусом запретят в торговых точках по улице Инженерная от переулка Хибиногорского до Грибоедова, по Грибоедова от Инженерной до Торговой.

После окончания праздничной программы со всех магазинов снимут наложенное вето.

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