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07:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Похищенную в Башкирии 9-летнюю девочку нашли

Ее, как и предполагалось, выкрал отец.

Вчера, 25 апреля, вся Башкирия поднялась на уши — в Бирске похищен 9-летний ребенок. Девочку затолкали в машину возле школы и увезли.

К счастью, ее поиски прекратились в этот же день. Елизавету отыскали следователи.

— Вчера вечером Лизу нашли в Пермской области. Как я и говорил, ее увез отец. Спасибо всем неравнодушным, — рассказал «Комсомолке» ее брат Александр.

Со слов мужчины, месяц назад у школьницы умерла мама, по решению суда девочка должна остаться с сестрой. Но права на дочь заявляет и отец, ранее с семьей не проживавший.

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