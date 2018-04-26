Похищенную в Башкирии 9-летнюю девочку нашли
Ее, как и предполагалось, выкрал отец.
Ее, как и предполагалось, выкрал отец.
Вчера, 25 апреля, вся Башкирия поднялась на уши — в Бирске похищен 9-летний ребенок. Девочку затолкали в машину возле школы и увезли.
К счастью, ее поиски прекратились в этот же день. Елизавету отыскали следователи.
— Вчера вечером Лизу нашли в Пермской области. Как я и говорил, ее увез отец. Спасибо всем неравнодушным, — рассказал «Комсомолке» ее брат Александр.
Со слов мужчины, месяц назад у школьницы умерла мама, по решению суда девочка должна остаться с сестрой. Но права на дочь заявляет и отец, ранее с семьей не проживавший.