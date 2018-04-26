Фонтаны и водопад Владивостока откроют сезон 1 мая
Чтобы и дальше любоваться фонтанами, владивостокцам необходимо пресекать любые попытки вандалов их испортить.
Чтобы и дальше любоваться фонтанами, владивостокцам необходимо пресекать любые попытки вандалов их испортить.
1 мая, в праздник Весны и Труда, во Владивостоке запустят городские фонтаны и водопад.
Фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина, главный фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтан и каскад из шести водопадов на Университетской набережной, по словам специалистов, к работе готовы.
«Сейчас специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей завершают работы по профилактике городского водного комплекса»
Отметим, оборудование всех фонтанов Владивостока является дорогостоящим и весьма уязвимым, требует правильной эксплуатации, а также бережного отношения. Плескаться в фонтанах или засорять их губительно для технических настроек, которые крайне сложно восстанавливать.