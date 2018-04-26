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10:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Фонтаны и водопад Владивостока откроют сезон 1 мая

Чтобы и дальше любоваться фонтанами, владивостокцам необходимо пресекать любые попытки вандалов их испортить.

1 мая, в праздник Весны и Труда, во Владивостоке запустят городские фонтаны и водопад.

Фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина, главный фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтан и каскад из шести водопадов на Университетской набережной, по словам специалистов, к работе готовы.

«Сейчас специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей завершают работы по профилактике городского водного комплекса»
Евгений Демченко
начальник службы водного комплекса МУПВ «ВПЭС»

Отметим, оборудование всех фонтанов Владивостока является дорогостоящим и весьма уязвимым, требует правильной эксплуатации, а также бережного отношения. Плескаться в фонтанах или засорять их губительно для технических настроек, которые крайне сложно восстанавливать.

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