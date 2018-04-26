Фонтаны и водопад Владивостока откроют сезон 1 мая

1 мая, в праздник Весны и Труда, во Владивостоке запустят городские фонтаны и водопад.

Фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина, главный фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтан и каскад из шести водопадов на Университетской набережной, по словам специалистов, к работе готовы.

«Сейчас специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей завершают работы по профилактике городского водного комплекса» Евгений Демченко начальник службы водного комплекса МУПВ «ВПЭС»