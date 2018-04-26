Детская железная дорога в Челябинске в этом году откроется позже обычного

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Летнюю практику на детской железной дороге в этом году пройдут 728 детей и Челябинска, впервые попробуют себя в этом деле 368 ребят.

Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети с октября прошлого года знакомились с трудом железнодорожников по организации движения поездов, работой локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки.

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В летний период юные железнодорожники смогут ознакомиться с должностными обязанностями проводников, операторов, осмотрщиков вагонов, машинистов и дежурных по станции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, до начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений.

Для этого железнодорожники отремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверят и восстановят работу средств связи на станциях, проверят состояние устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Будет подготовлена путевая инфраструктура, обследовано состояние железнодорожных переездов, проведен текущий ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов.