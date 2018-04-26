Воронежцы смогут съездить в Дивногорье на электричке 29 апреля

Источник: Комсомольская правда

Первая в этом году электричка отправится в Дивногорье 29 апреля. Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 9.19 (идет через станции Березовая роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски). На станцию Дивногорская (где расположен мужской монастырь) электропоезд прибудет в 11.33, на площадку «143 км» (где находится собственно музей-заповедник «Дивногорье») электричка придет в 11.38. В конечном пункте, Копанище, состав окажется в 11.44.

Воронежцы смогут посетить две обзорные экскурсии на выбор. Посмотреть Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, познакомиться с обителью, пещерным храмом, увидеть нерукотворные Дивы, помолиться у чудотворной иконы Сицилийской Божией Матери, узнать о жизни монахов. Или сходить на экскурсию «Летопись Дивногорья» — побродить по меловым склонам, посмотреть Маяцкое городище, пещерный комплекс с храмом Сицилийской Иконы Божией Матери.