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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы смогут съездить в Дивногорье на электричке 29 апреля

Популярный маршрут следования пригородных поездов сообщением «Воронеж-Лиски» продлят до станции Копанище.

Источник: Комсомольская правда

Первая в этом году электричка отправится в Дивногорье 29 апреля. Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 9.19 (идет через станции Березовая роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски). На станцию Дивногорская (где расположен мужской монастырь) электропоезд прибудет в 11.33, на площадку «143 км» (где находится собственно музей-заповедник «Дивногорье») электричка придет в 11.38. В конечном пункте, Копанище, состав окажется в 11.44.

Воронежцы смогут посетить две обзорные экскурсии на выбор. Посмотреть Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, познакомиться с обителью, пещерным храмом, увидеть нерукотворные Дивы, помолиться у чудотворной иконы Сицилийской Божией Матери, узнать о жизни монахов. Или сходить на экскурсию «Летопись Дивногорья» — побродить по меловым склонам, посмотреть Маяцкое городище, пещерный комплекс с храмом Сицилийской Иконы Божией Матери.

Обратно электричка выйдет из Копанища в 15.58, заберет пассажиров из Дивногорья в 16.04, из Дивногорского монастыря — в 16.08. В Воронеж поезд прибудет в 18.20.

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