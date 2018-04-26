Воронежцы смогут съездить в Дивногорье на электричке 29 апреля
Популярный маршрут следования пригородных поездов сообщением «Воронеж-Лиски» продлят до станции Копанище.
Популярный маршрут следования пригородных поездов сообщением «Воронеж-Лиски» продлят до станции Копанище.
Первая в этом году электричка отправится в Дивногорье 29 апреля. Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 9.19 (идет через станции Березовая роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски). На станцию Дивногорская (где расположен мужской монастырь) электропоезд прибудет в 11.33, на площадку «143 км» (где находится собственно
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Обратно электричка выйдет из Копанища в 15.58, заберет пассажиров из Дивногорья в 16.04, из Дивногорского монастыря — в 16.08. В Воронеж поезд прибудет в 18.20.