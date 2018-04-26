25 тысяч сосен в Тольятти посадят 350 зеленых волонтеров

В Тольятти 27 апреля пройдет акция по восстановлению лесов. Зеленые волонтеры в этот день посадят 25 тысяч сосен: посадочный материал уже приготовлен и, по расчетам растениеводов, должен хорошо прижиться. В год такой массив может поглотить до 240 тыс. тонн пыли, сообщает областное правительство.

— В акции примут участие 350 волонтеров, это студенты, работники тольяттинских предприятий, представители общественных организаций. Высадка деревьев в Тольятти, который часто страдал от лесных пожаров — важное дело, к которому каждый год охотно присоединяется общественность, — говорится в пресс-релизе.