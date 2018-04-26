Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС пришел в Крым: изоляция РФ перешла в поражение Запада - Ганжар
Что будет, если «закончились права»
Дети Пугачевой и Галкина снялись для лукбука модного бренда
5 самых неожиданных направлений на майские праздники
Татьяна Навка в мини-платье станцевала на теплоходе
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Роналду исчез, но «Реал» победил
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
12В тени войны
17Time 100
08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермячка вышла замуж за гражданина Таджикистана за 5 тысяч рублей

Фиктивный брак аннулирован.

В Перми по иску прокурора брак, заключенный между гражданином Таджикистана и россиянкой, признан фиктивным. Иностранец заплатил женщине 5 тысяч рублей, чтобы получить российское гражданство.

Как выяснили сотрудники прокуратуры Кировского района Перми, новоявленные супруги вместе не проживали, совместного имущества не приобрели.

По результатам проверки прокурор района направил в Кировский районный суд Перми заявление о признании брака недействительным. Требования прокурора судом удовлетворены, брак был аннулирован, сообщили в краевой прокуратуре.

Тем временем, в Соликамске риелтору и его подельнице удалось незаконно завладеть 8 земельными участками на общую сумму более 7,3 млн. рублей. Один из них был продан покупателям. Кроме того, мужчина пытался реализовать еще 5 земельных участков общей стоимостью более 6,3 млн рублей.

Все новости региона
 93-летнего Шарля Азнавура будут лечить в Санкт-Петербурге
Что думают о протестах в Ереване армяне, живущие в Москве
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Космический грузовик «Прогресс МС-07» затопили в Тихом океане
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь