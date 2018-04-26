Пермячка вышла замуж за гражданина Таджикистана за 5 тысяч рублей

В Перми по иску прокурора брак, заключенный между гражданином Таджикистана и россиянкой, признан фиктивным. Иностранец заплатил женщине 5 тысяч рублей, чтобы получить российское гражданство.

Как выяснили сотрудники прокуратуры Кировского района Перми, новоявленные супруги вместе не проживали, совместного имущества не приобрели.

По результатам проверки прокурор района направил в Кировский районный суд Перми заявление о признании брака недействительным. Требования прокурора судом удовлетворены, брак был аннулирован, сообщили в краевой прокуратуре.