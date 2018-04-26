Пермячка вышла замуж за гражданина Таджикистана за 5 тысяч рублей
Фиктивный брак аннулирован.
Фиктивный брак аннулирован.
В Перми по иску прокурора брак, заключенный между гражданином Таджикистана и россиянкой, признан фиктивным. Иностранец заплатил женщине 5 тысяч рублей, чтобы получить российское гражданство.
Как выяснили сотрудники прокуратуры Кировского района Перми, новоявленные супруги вместе не проживали, совместного имущества не приобрели.
По результатам проверки прокурор района направил в Кировский районный суд Перми заявление о признании брака недействительным. Требования прокурора судом удовлетворены, брак был аннулирован, сообщили в краевой прокуратуре.
Тем временем, в Соликамске риелтору и его подельнице удалось незаконно завладеть 8 земельными участками на общую сумму более 7,3 млн. рублей. Один из них был продан покупателям. Кроме того, мужчина пытался реализовать еще 5 земельных участков общей стоимостью более 6,3 млн рублей.