Космический грузовик «Прогресс МС-07» затопили в Тихом океане

«Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана», — сказал собеседник агентства.

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Корабль отстыковали от МКС 28 марта. С тех пор он был задействован в эксперименте «Изгиб», целью которого является исследование движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.

Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была дана 26 апреля в 7.07 мск.

«Прогресс МС-07» был запущен на ракете «Союз-2.1а» 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября. Грузовик доставил необходимые экипажу МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и астронавтов — около двух с половиной тонн грузов.