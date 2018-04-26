Музыкальный фонтан на Театральной площади закроют на ремонт
Музыкальный фонтан на Театральной площади Красноярска этим летом работать не будет. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства. Механизмы изношены и требуют обновления.
Музыкальный фонтан на Театральной площади Красноярска этим летом работать не будет. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства. Механизмы изношены и требуют обновления.
Его включат лишь один раз — в День Победы 9 мая, правда, уже без лазерного шоу. На следующий день начнется ремонт. К слову, компания «Краском» готова запустить фонтан, который не работал 14 лет. Он находится в Енисее у острова Посадный. Оборудование уже проверили.