Музыкальный фонтан на Театральной площади закроют на ремонт

Его включат лишь один раз — в День Победы 9 мая, правда, уже без лазерного шоу. На следующий день начнется ремонт. К слову, компания «Краском» готова запустить фонтан, который не работал 14 лет. Он находится в Енисее у острова Посадный. Оборудование уже проверили.