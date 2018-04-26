Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
17Time 100
15Сделать деньги
10:36 (мск), источник: Вести - Красноярск

Музыкальный фонтан на Театральной площади закроют на ремонт

Музыкальный фонтан на Театральной площади Красноярска этим летом работать не будет. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства. Механизмы изношены и требуют обновления.

Его включат лишь один раз — в День Победы 9 мая, правда, уже без лазерного шоу. На следующий день начнется ремонт. К слову, компания «Краском» готова запустить фонтан, который не работал 14 лет. Он находится в Енисее у острова Посадный. Оборудование уже проверили.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Оно так близко. Что делает россиян счастливыми
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск Место ведущей в программе «Доброе утро» на Первом заняла Анастасия Орлова.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь