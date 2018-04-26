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13:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове пройдет первая репетиция парада Победы

Первая репетиция парада в честь Дня Победы состоится в четверг в донской столице. Она начнется в 22 часа на Театральной площади.

Пройдут пешие и механизированные колонны. В марше будут участвовать 70 единиц техники и более трех тысяч человек личного состава. Это военнослужащие и парадные расчеты других силовых ведомств.

Вторая тренировка запланирована на 3 мая. А 5 мая в Ростове — генеральная репетиция парада. Накануне командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников проверил готовность солдат и офицеров к празднованию 9 Мая на военном ростовском аэродроме «Центральный».

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