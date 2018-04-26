Очередь в детские сады Красноярска «разморозят» к 1 мая

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В Красноярске завершается первый этап комплектования детских садов. К 1 мая очередь будет «разморожена», сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Родителям следует помнить, что это только первый этап распределения мест, комплектование групп в детских садах продлится до 1 сентября.

«По итогам распределения родители увидят либо новое позицию ребёнка в очереди, либо статус “Скомплектован” с указанием конкретного учреждения, где дошколёнку предоставлено место. Семьям в течение 10 дней необходимо определиться, согласны ли они водить ребёнка в предложенное учреждение. Если в течение этого времени родители не сообщили о своём согласии посещать детский сад, ребёнок возвращается в очередь», — отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Если родители не согласны посещать детский сад, куда распределён ребенок, приходить и писать отказ не нужно, дошкольник вернётся в очередь автоматически и продолжит участие в комплектовании.

Однако необходимо помнить, что в следующий раз может быть предложено место в том же дошкольном учреждении, гарантии комплектования в желаемый детский сад нет. Если у семьи есть предпочтения по конкретному микрорайону, но места в муниципальном учреждении на заданном участке не нашлось, родители могут рассмотреть вариант посещения ребёнком частного садика, являющегося участником муниципальной программы. Размер родительской платы в данном случае составит 1606 рублей.

Выдача направлений в дошкольные учреждения начнётся с 1 июня. Направление и весь пакет документов для зачисления необходимо предоставить в дошкольное учреждение в течение 60 календарных дней со дня получения, в противном случае документ будет аннулирован.