ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Морозовым
Контракт с Морозовым заключен еще на один год, рассказали в
Контракт с Морозовым заключен еще на один год, рассказали в
ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Морозовым, об этом сообщается на сайте клуба.
«Хоккейный клуб “Сибирь” договорился о подписании нового однолетнего контракта с защитником Александром Макаровым», — говорится в сообщении.
Макаров перешел в «Сибирь» по ходу минувшего сезона, провел за «Сибирь» 17 игр и отметился в них двумя набранными очками.