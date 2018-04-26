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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Морозовым

Контракт с Морозовым заключен еще на один год, рассказали в пресс-службе клуба.

ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Морозовым, об этом сообщается на сайте клуба.

«Хоккейный клуб “Сибирь” договорился о подписании нового однолетнего контракта с защитником Александром Макаровым», — говорится в сообщении.

Макаров перешел в «Сибирь» по ходу минувшего сезона, провел за «Сибирь» 17 игр и отметился в них двумя набранными очками.

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