Метеорологи рассказали о погоде на майских праздниках в Воронежской области

Источник: AP 2018

Погода на майских праздниках порадует жителей Воронежской области. Наконец-то установится солнечная, тёплая и сухая погода, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков в среду, 25 апреля.

По прогнозам синоптиков, уже с четверга, 26 апреля, в Воронежской области погода изменится — западный циклон принесёт в регион тепло и дожди — днём воздух прогреется до +19, периодически будет выглядывать солнце. Однако погоду может испортить порывистый ветер, о котором предупреждало МЧС. В пятницу, 27 апреля, ожидаются грозы и небольшой дождь и +18 градусов.

— Но уже в субботу погоду в Воронежской области определит антициклон, благодаря которому в регионе на все майские праздники установится ясная, сухая и тёплая погода — днём воздух будет прогреваться до +25 градусов. В некоторые годы 1 мая в Воронежской области уже открывали купальный сезон, но сейчас это явно рано делать: погода сдвинулась на 10 дней и только приходит к климатическим нормам, — рассказал Александр Сушков.