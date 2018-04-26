Неизвестные развернули БМП в Новосибирске: власти разбираются в случившемся
Тяжелая военная машина была припаяна к постаменту.
Тяжелая военная машина была припаяна к постаменту.
Вот уж действительно странные дела порой творятся ночью. Тяжеленный БМП, установленный в качестве памятника на Красном проспекте в Новосибирске, развернули неизвестные. Все произошло в ночь на четверг, 26 апреля.
— Ночью
Причем военная машина была припаяна к постаменту. На месте побывал руководитель «Горзеленхоза». В полицию подано заявление по факту случившегося. Кстати, БМП развернули в ту сторону, в которую он изначально должен был смотреть по рекомендации художественного совета города.
Напомним, установили военную технику на пересечении Красного проспекта и улицы Северной в октябре 2016 года. Это была инициатива новосибирского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Планировалось, что здесь также появятся скульптуры бойцов, но пока этого не произошло — их изготовление очень дорогостоящее.