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08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Неизвестные развернули БМП в Новосибирске: власти разбираются в случившемся

Тяжелая военная машина была припаяна к постаменту.

Вот уж действительно странные дела порой творятся ночью. Тяжеленный БМП, установленный в качестве памятника на Красном проспекте в Новосибирске, развернули неизвестные. Все произошло в ночь на четверг, 26 апреля.

— Ночью кто-то развернул БМП в противоположную сторону! Выясняем! — написала в социальных сетях начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

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Причем военная машина была припаяна к постаменту. На месте побывал руководитель «Горзеленхоза». В полицию подано заявление по факту случившегося. Кстати, БМП развернули в ту сторону, в которую он изначально должен был смотреть по рекомендации художественного совета города.

Напомним, установили военную технику на пересечении Красного проспекта и улицы Северной в октябре 2016 года. Это была инициатива новосибирского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Планировалось, что здесь также появятся скульптуры бойцов, но пока этого не произошло — их изготовление очень дорогостоящее.

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