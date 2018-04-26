Неизвестные развернули БМП в Новосибирске: власти разбираются в случившемся

Вот уж действительно странные дела порой творятся ночью. Тяжеленный БМП, установленный в качестве памятника на Красном проспекте в Новосибирске, развернули неизвестные. Все произошло в ночь на четверг, 26 апреля.

— Ночью кто-то развернул БМП в противоположную сторону! Выясняем! — написала в социальных сетях начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Причем военная машина была припаяна к постаменту. На месте побывал руководитель «Горзеленхоза». В полицию подано заявление по факту случившегося. Кстати, БМП развернули в ту сторону, в которую он изначально должен был смотреть по рекомендации художественного совета города.