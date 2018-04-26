В ГИБДД Челябинской области рассказали, как будут работать в праздники
МРЭО возобновят работу 2 мая.
МРЭО возобновят работу 2 мая.
График работы
Как уточнили в ведомстве, МРЭО будут работать по обычному графику в субботу, 28 апреля, 29, 30 апреля и 1 мая станут выходными днями, а 2 мая работа отделений возобновится.
«Чтобы получить государственную услугу через Интернет, необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг: ввести фамилию, имя, отчество, адрес, номер СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, после чего выбрать позицию “регистрация” и далее следовать инструкции по регистрации», — напоминают в ГИБДД.
В ведомстве отметили, что электронная регистрация позволяет сократить время ожидания при получении документов.