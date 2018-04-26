Дороги Хабаровска для большегрузов откроют только 14 мая

Источник: Восток Медиа

Ранее власти дальневосточной столицы запрещали тяжёлому транспорту выезжать на магистрали города в срок с 26 марта по 4 мая, однако теперь проезд фурам закрыт до 14 мая. Это позволит в период неблагоприятных погодных условий сберечь дороги от разрушения.

Водители, имеющие нагрузку на ось своей машины свыше 3,5 тонны, должны оформить необходимое разрешение на проезд. Его не нужно будет получать транспорту министерства обороны, грузовым машинам, перевозящим пассажиров, лекарственные препараты, семенной фонд, удобрения, животных, почтовые грузы, материалы, необходимые для предотвращения ЧС, пожаров, ликвидации стихийных бедствий.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, следить за движением фур и другой тяжёлой техники будут на передвижных пунктах весового контроля в каждом районе Хабаровска.