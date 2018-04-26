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09:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ушел из жизни известный журналист и писатель Тайфур Сагитов

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе на 83-м году после продолжительной болезни ушел из жизни известный журналист и писатель, автор многих романов и повестей Тайфур Сагитов.

Прощание с покойным состоится завтра, место прощания уточняется, сообщили в Союзе писателей республики.

Тайфур Бареевич Сагитов родился 15 апреля 1936 года в деревне Азнагулово Белорецкого района Башкирской АССР, в многодетной крестьянской семье. В 17 лет опубликовал свое первое стихотворение в районной газете. Начал работать корреспондентом районной газеты. После окончания БашГУ с 1963 года Тайфур Бареевич продолжил свою деятельность в газете «Ленинец» («Ленинсе»). Трудился корректором, переводчиком и литературным сотрудником. В этой же газете вышел в свет его первый рассказ. С 1967 года Тайфур Сагитов трудился в республиканской газете «Совет Башкортостаны», с 1970 по 1984 год — в журнале «Башкортостан кызы», Башкнигоиздате и литературном журнале «Агидель». Затем более 16 лет работал главным редактором газеты «Связист Башкортостана». В разные годы находился в длительных творческих командировках в сельских районах Башкирии. С 1963 года является членом Союза журналистов и с 1980 года входит в писательское сообщество.

Первая книга Тайфура Сагитова под названием «Спасибо вам, люди!», куда вошли очерки разных лет, была издана в 1976 году. В романе «Сабантуй» писатель описывает события трудного, засушливого 1975 года. В период подготовки романа Тайфур Бареевич долго жил в совхозе «Байрамгуловский» Учалинского района, где смог найти прототипов будущей книги. Роман несколько раз издавался в Уфе и в московском издательстве «Современник». Его перевод на русский язык выполнил наш земляк, видный российский писатель Юрий Поройков.

В повести-эссе «Аманат» Тайфур Сагитов прослеживает славный фронтовой путь, пройденный Башкирской кавалерийской дивизией под командованием генерала Минигали Шаймуратова, используя реальные письма ветеранов-фронтовиков. Бессмертным подвигам кавалеристов посвящена еще одна его повесть под названием «По следам батыров».

В рассказе «Рубеж» он показывает духовное опустошение человека, пытавшегося продать за машину собственную мать. В романе «Иман» корни бездуховности, социальной деградации автор усматривает в устройстве общества. Эта тема с еще большей заостренностью продолжается и в романе «Нинель».

Как пишет Владимир Романов, Тайфур Сагитов стал первым писателем республики, который попытался приспособиться к условиям наступившего рынка. В начале 90-х годов он начал заниматься коммерческим изданием и распространением своих произведений. Всего им написано и издано более 20 книг, в том числе и собрание собственных сочинений в трех томах.

Тайфуру Сагитову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Башкирской АССР». Он является лауреатом литературной премии им. Сергея Чекмарева.

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