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09:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Несколько улиц в Краснодаре перекроют на время акции в поддержку ЧМ-2018

Церемония передачи флага — символа акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи» — пройдет в субботу, 28 апреля, с 14:00 до 16:00 на Театральной площади краевого центра.

С 6:00 и до освобождения улиц участниками праздника проезд для автомобилей закроют:

— улицу Красную в обе стороны от Калинина до Длинной.

— улицу Буденного от Коммунаров до Рашпилевской.

— улицу Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательнее при выборе маршрута и заранее спланировать пути объезда и рассчитать время, — сказал Анатолий Мирошников, начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара.

В Краснодар флаг прибудет из Апшеронского района, где на протяжении двух недель путешествовал по сельским поселениям. Из кубанской столицы символ акции отправится в Сочи.

Всех горожан приглашают в субботу на Театральную площадь, чтобы ощутить причастность к ЧМ-2018.

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