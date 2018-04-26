Несколько улиц в Краснодаре перекроют на время акции в поддержку ЧМ-2018

С 6:00 и до освобождения улиц участниками праздника проезд для автомобилей закроют:
— улицу Красную в обе стороны от Калинина до Длинной.
— улицу Буденного от Коммунаров до Рашпилевской.
— улицу Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.
— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательнее при выборе маршрута и заранее спланировать пути объезда и рассчитать время, — сказал Анатолий Мирошников, начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара.
В Краснодар флаг прибудет из Апшеронского района, где на протяжении двух недель путешествовал по сельским поселениям. Из кубанской столицы символ акции отправится в Сочи.
Всех горожан приглашают в субботу на Театральную площадь, чтобы ощутить причастность к ЧМ-2018.