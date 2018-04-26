Несколько улиц в Краснодаре перекроют на время акции в поддержку ЧМ-2018

С 6:00 и до освобождения улиц участниками праздника проезд для автомобилей закроют:

— улицу Красную в обе стороны от Калинина до Длинной.

— улицу Буденного от Коммунаров до Рашпилевской.

— улицу Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательнее при выборе маршрута и заранее спланировать пути объезда и рассчитать время, — сказал Анатолий Мирошников, начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара .

В Краснодар флаг прибудет из Апшеронского района, где на протяжении двух недель путешествовал по сельским поселениям. Из кубанской столицы символ акции отправится в Сочи.