Межрайонный форум добровольцев пройдет в Нижнем Новгороде

Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Добро соседства. Развитие инфраструктуры добровольческих организаций Нижегородской области с целью усиления общественного участия в оказании адресной помощи социально незащищенным категориям граждан и популяризации добрососедства».

В программе форума предусмотрено проведение образовательных мастер-классов по подготовке специалистов и добровольцев, дискуссионных площадок на тему «Развитие социального добровольчества. Перспективы и направления», а также выступления представителей районов Нижегородской области и города Нижнего Новгорода с целью трансляции лучших практик по механизмам оказания добровольческой помощи.