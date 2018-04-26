Межрайонный форум добровольцев пройдет в Нижнем Новгороде
Межрайонный форум добровольцев Нижегородской области пройдет
Межрайонный форум добровольцев Нижегородской области пройдет
Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Добро соседства. Развитие инфраструктуры добровольческих организаций Нижегородской области с целью усиления общественного участия в оказании адресной помощи социально незащищенным категориям граждан и популяризации добрососедства».
В программе форума предусмотрено проведение образовательных