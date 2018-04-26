Василий Голубев: «Ростов-Арену» 13 мая откроем с донским колоритом

«Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих ЧМ, где уже состоялось открытие таких объектов, и добавить донского колорита, сделать праздник красивым», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.