Василий Голубев: «Ростов-Арену» 13 мая откроем с донским колоритом
Официальное открытие стадиона «Ростов-Арена» пройдет 13 мая на третьем тестовом футбольном матче. Игру проведут ФК «Ростов» и ФК «Урал».
Официальное открытие стадиона «Ростов-Арена» пройдет 13 мая на третьем тестовом футбольном матче. Игру проведут ФК «Ростов» и ФК «Урал».
«Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих ЧМ, где уже состоялось открытие таких объектов, и добавить донского колорита, сделать праздник красивым», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.