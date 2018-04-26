Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан пустил США на Каспий: акция против РФ и Ирана - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Соколовский и Дакота устроили фотосессию с дочерью
На крупнейшую в мире статую Иисуса Христа установили Wi-Fi
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Татьяна Навка в мини-платье станцевала на теплоходе
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
17Time 100
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
09:58 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев: «Ростов-Арену» 13 мая откроем с донским колоритом

Официальное открытие стадиона «Ростов-Арена» пройдет 13 мая на третьем тестовом футбольном матче. Игру проведут ФК «Ростов» и ФК «Урал».

«Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих ЧМ, где уже состоялось открытие таких объектов, и добавить донского колорита, сделать праздник красивым», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
На Урале школьницы маршировали в летней форме на снегу (фото)
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск Место ведущей в программе «Доброе утро» на Первом заняла Анастасия Орлова.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь