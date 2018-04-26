Прикамье ждут дождливые выходные

«В ночь с субботы на воскресенье выйдет южный циклон. Как он пройдет, до сих пор непонятно, но там будут зоны очень сильных и нехарактерных для апреля осадков — за шесть часов может выпасть практически до половины нормы или даже больше. Предварительно, это может быть юг Пермского края от Чайковского, Октябрьского и Кунгура. В Перми в ночь на воскресенье в любом случае будет усиление ветра, несильные осадки в виде дождя и небольшое похолодание. Максимальная температура может составить +6°…+ 7°. 30 апреля, судя по всему, снова будет малооблачный день и где-то +9°…+13°».