Трамп поблагодарил Канье Уэста за поддержку
Президент США Дональд Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку. Американский президент назвал его твиты о себе же «очень крутыми». Об этом 26 апреля сообщает журнал Time.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку. Американский президент назвал его твиты о себе же «очень крутыми». Об этом 26 апреля сообщает журнал Time.
Канье Уэст 25 апреля написал несколько твитов в поддержку Трампа. Он назвал президента «братом» и сказал, что у них обоих есть «энергия дракона». В другом своем твите Уэст написал, что при президенте Обаме за восемь лет в Чикаго ничего не изменилось.
После этих твитов Канье позвонила его жена Ким Кардашьян и попросила объяснить свою позицию. Рэпер тогда написал, что не во всем согласен с Трампом. Он добавил, что ни с кем не согласен на 100%, кроме себя.
Канье Уэст недавно вернулся в твиттер через год после удаления аккаунта. В апреле он анонсировал в твиттере свой новый альбом. Кроме того, рэпер во время речи на церемонии MTV Video Music Award 2015 в шутку заявил, что баллотируется на выборы президента в 2020 году.