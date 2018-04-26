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12:22 (мск), источник: RTVi

Трамп поблагодарил Канье Уэста за поддержку

Президент США Дональд Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку. Американский президент назвал его твиты о себе же «очень крутыми». Об этом 26 апреля сообщает журнал Time.

Источник: AP 2018
«Спасибо, Канье, это очень круто!», — написал Трамп.

Канье Уэст 25 апреля написал несколько твитов в поддержку Трампа. Он назвал президента «братом» и сказал, что у них обоих есть «энергия дракона». В другом своем твите Уэст написал, что при президенте Обаме за восемь лет в Чикаго ничего не изменилось.

«Толпа не может заставить меня не любить Трампа. Мы оба обладаем энергией дракона. Это то, что делает нас личностями. У нас есть право на независимое мышление. Он мой брат. Я люблю всех. Я не согласен со всем, что кто-либо делает. Это то, что делает нас индивидуальностями. И у нас есть право на независимую мысль», — написал Уэст.

После этих твитов Канье позвонила его жена Ким Кардашьян и попросила объяснить свою позицию. Рэпер тогда написал, что не во всем согласен с Трампом. Он добавил, что ни с кем не согласен на 100%, кроме себя.

«Моя жена только что позвонила мне, и она хотела, чтобы я это всем объяснил. Я не согласен со всем, что делает Трамп. Я не согласен на 100% ни с кем, кроме себя,» — заявил Канье.

Канье Уэст недавно вернулся в твиттер через год после удаления аккаунта. В апреле он анонсировал в твиттере свой новый альбом. Кроме того, рэпер во время речи на церемонии MTV Video Music Award 2015 в шутку заявил, что баллотируется на выборы президента в 2020 году.

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