Трамп поблагодарил Канье Уэста за поддержку

Источник: AP 2018

Канье Уэст 25 апреля написал несколько твитов в поддержку Трампа. Он назвал президента «братом» и сказал, что у них обоих есть «энергия дракона». В другом своем твите Уэст написал, что при президенте Обаме за восемь лет в Чикаго ничего не изменилось.

После этих твитов Канье позвонила его жена Ким Кардашьян и попросила объяснить свою позицию. Рэпер тогда написал, что не во всем согласен с Трампом. Он добавил, что ни с кем не согласен на 100%, кроме себя.