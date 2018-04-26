Во Владивостоке таможенники уничтожили итальянский санкционный сыр
Посылка с «запрещенкой» доставлена из Южной Кореи.
Посылка с «запрещенкой» доставлена из Южной Кореи.
Запрещенный к ввозу в Россию сыр итальянского происхождения изъяли владивостокские таможенники в аэропорту Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Посылку с санкционным товаром доставила в Россию из Южной Кореи
Санкционный сыр сотрудники таможни уничтожили. В отношении получателя товара и таможенного представителя возбуждены дела об административном правонарушении.