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09:39 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке таможенники уничтожили итальянский санкционный сыр

Посылка с «запрещенкой» доставлена из Южной Кореи.

Запрещенный к ввозу в Россию сыр итальянского происхождения изъяли владивостокские таможенники в аэропорту Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Посылку с санкционным товаром доставила в Россию из Южной Кореи компания-перевозчик. В посылке находились многочисленные разновидности продуктов в том числе и итальянский сыр, ввоз которого на территорию Российской Федерации запрещен. Кроме того, большинство товаров не были задекларированы.

Санкционный сыр сотрудники таможни уничтожили. В отношении получателя товара и таможенного представителя возбуждены дела об административном правонарушении.

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