Во Владивостоке таможенники уничтожили итальянский санкционный сыр

Запрещенный к ввозу в Россию сыр итальянского происхождения изъяли владивостокские таможенники в аэропорту Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Посылку с санкционным товаром доставила в Россию из Южной Кореи компания-перевозчик. В посылке находились многочисленные разновидности продуктов в том числе и итальянский сыр, ввоз которого на территорию Российской Федерации запрещен. Кроме того, большинство товаров не были задекларированы.