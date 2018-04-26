С 29 апреля в Перми запустят два дачных маршрута, еще на одном изменится расписание
Автобусы до садоводческих кооперативов будут ходить до октября.
Автобусы до садоводческих кооперативов будут ходить до октября.
С 29 апреля в Перми начнут работу два дачных маршрута №№ 55 и 46. Кроме того, с 1 мая будет изменено расписание автобуса № 47.
На маршруте № 55 «Ласьвинские хутора — кооператив «Сосновый бор» в выходные дни на линии будет работать два автобуса большой вместимости, в будни — один.
По субботам и воскресеньям на постоянной основе будет курсировать автобусный маршрут № 46 «Драмтеатр — Северное кладбище». Дачные маршруты будут работать до октября, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.
Кроме того, с 1 мая на автобусном маршруте № 47 «Аэропорт Бахаревка — Мачтобаза» будет увеличено количество рейсов до конечной остановки «Мачтобаза».
Подробнее с расписанием движения можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс», предварительно выбрав нужную дату, по телефону справочной службы 2−50−25−50.