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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

С 29 апреля в Перми запустят два дачных маршрута, еще на одном изменится расписание

Автобусы до садоводческих кооперативов будут ходить до октября.

Источник: Комсомольская правда

С 29 апреля в Перми начнут работу два дачных маршрута №№ 55 и 46. Кроме того, с 1 мая будет изменено расписание автобуса № 47.

На маршруте № 55 «Ласьвинские хутора — кооператив «Сосновый бор» в выходные дни на линии будет работать два автобуса большой вместимости, в будни — один.

По субботам и воскресеньям на постоянной основе будет курсировать автобусный маршрут № 46 «Драмтеатр — Северное кладбище». Дачные маршруты будут работать до октября, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Кроме того, с 1 мая на автобусном маршруте № 47 «Аэропорт Бахаревка — Мачтобаза» будет увеличено количество рейсов до конечной остановки «Мачтобаза».

Подробнее с расписанием движения можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс», предварительно выбрав нужную дату, по телефону справочной службы 2−50−25−50.

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