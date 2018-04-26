Крымский мост протестировали перед открытием
Специалисты провели испытания автодорожной части.
Специалисты провели испытания автодорожной части.
Еще
— Специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста. Это завершающий этап контроля качества
Приемочные обследования и испытания проводил специализированный
— Для этого специалисты разработали комплексную программу испытаний, в рамках которой на первом этапе инструментально обследовали ключевые несущие конструкции — опоры и пролеты. Затем были проведены расчеты для определения
Далее инженеры установили на пролетах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста «нагружали» восемью гружеными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролетам по различным
Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста.
— Вместе с заключением для приемочной комиссии мы подготовим технический паспорт объекта — как «свидетельство о рождении» автодорожной части Крымского моста. Его смогут использовать в повседневной работе дорожники, которым предстоит обслужить мост на всем протяжении его эксплуатации, — рассказала гендиректор «НИИ диагностики» Светлана Боханова. — Кроме того, результаты диагностики будут внесены в общую базу данных автоматизированной системы управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям.