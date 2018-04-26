Крымский мост протестировали перед открытием

Еще чуть-чуть, и по Крымском мосту помчатся первые автомобили. Транспортный переход протестировали перед вводом в эксплуатацию.

— Специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста. Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией, — сообщает инфоцентр «Крымский мост». — Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.

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Приемочные обследования и испытания проводил специализированный научно-исследовательский институт в течение нескольких недель. Основной целью работы стала проверка соответствия требованиям по безопасности и фактической несущей способности конструкций моста тем параметрам, которые были заложены его проектировщиками.

— Для этого специалисты разработали комплексную программу испытаний, в рамках которой на первом этапе инструментально обследовали ключевые несущие конструкции — опоры и пролеты. Затем были проведены расчеты для определения напряженно-деформированного состояния конструкций (в таком состоянии находится любая инженерная конструкция, так как на нее влияет комплекс внешних факторов: земное притяжение, температура воздуха, атмосферное давление, ветер, влажность и так далее), — уточнили в инфоцентре.

Далее инженеры установили на пролетах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста «нагружали» восемью гружеными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролетам по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки.

Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста.