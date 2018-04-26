Одной семьёй станут студенты ИРНИТУ и ИГУ

Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и и.о. ректора ИГУ Игорь Бычков договорились совместно участвовать в программах социально-экономического развития Иркутской области, а также иных федеральных, макрорегиональных и региональных проектах.

Михаил Корняков подчеркнул: «Интеграция вузовского сообщества Иркутской области позволит использовать образовательный, научный и инновационный потенциал на благо друг друга, а в результате — всего региона». «Я думаю, что такое явление станет массовым, все вузы договорятся и подпишут подобные документы. Студенты должны почувствовать себя одной большой семьей, и Иркутск вернет себе славу студенческого города. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты разных университетов тесно взаимодействовали в рамках совместных межвузовских студенческих мероприятий, а профессорско-преподавательский состав мог сотрудничать в образовательной и научной сферах», — прокомментировал Игорь Бычков.