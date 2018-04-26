Одной семьёй станут студенты ИРНИТУ и ИГУ
ИРНИТУ и ИГУ заключили соглашение о сотрудничестве 24 апреля 2018 года.
ИРНИТУ и ИГУ заключили соглашение о сотрудничестве 24 апреля 2018 года.
Об этом сообщает
Михаил Корняков подчеркнул: «Интеграция вузовского сообщества Иркутской области позволит использовать образовательный, научный и инновационный потенциал на благо друг друга, а в результате — всего региона». «Я думаю, что такое явление станет массовым, все вузы договорятся и подпишут подобные документы. Студенты должны почувствовать себя одной большой семьей, и Иркутск вернет себе славу студенческого города. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты разных университетов тесно взаимодействовали в рамках совместных межвузовских студенческих мероприятий, а
Вузы планируют создать совместный консультативный орган по координации деятельности проектных офисов и других структур инновационного развития, создаваемых на базе каждого из них.
Соглашение предусматривает проведение совместных научных,