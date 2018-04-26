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09:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Одной семьёй станут студенты ИРНИТУ и ИГУ

ИРНИТУ и ИГУ заключили соглашение о сотрудничестве 24 апреля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и и.о. ректора ИГУ Игорь Бычков договорились совместно участвовать в программах социально-экономического развития Иркутской области, а также иных федеральных, макрорегиональных и региональных проектах.

Михаил Корняков подчеркнул: «Интеграция вузовского сообщества Иркутской области позволит использовать образовательный, научный и инновационный потенциал на благо друг друга, а в результате — всего региона». «Я думаю, что такое явление станет массовым, все вузы договорятся и подпишут подобные документы. Студенты должны почувствовать себя одной большой семьей, и Иркутск вернет себе славу студенческого города. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты разных университетов тесно взаимодействовали в рамках совместных межвузовских студенческих мероприятий, а профессорско-преподавательский состав мог сотрудничать в образовательной и научной сферах», — прокомментировал Игорь Бычков.

Вузы планируют создать совместный консультативный орган по координации деятельности проектных офисов и других структур инновационного развития, создаваемых на базе каждого из них.

Соглашение предусматривает проведение совместных научных, научно-образовательных мероприятий, направленных на интенсификацию инновационного, технологического и социального развития Иркутской области. Планируется организация совместных программ и проектов для привлечения дополнительного финансирования, взаимный обмен докторантами, аспирантами и студентами для проведения научных исследований.

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