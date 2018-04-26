Новосибирский зоопарк продлил работу в выходные дни

Источник: Комсомольская правда

Гулять по новосибирскому зоопарку в выходные дни можно до 22 часов. Новый режим работы будет действовать с 29 апреля по 2 мая и все последующие субботы и воскресенья.

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— Обычный режим работы зоопарка — с 9 до 20 часов, кассы закрываются на час раньше. Кстати, в выходные дни они также будут работать дольше — до 20:30, — рассказывают в зоопарке.

Напомним, в начале апреля в зоопарке сообщили о старте продаж билетов онлайн. При этом обменивать электронные билеты на бумажные не придется, достаточно предъявить контролеру для считывания QR код на экране вашего смартфона, планшета или распечатать билет заранее.