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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский зоопарк продлил работу в выходные дни

Новый режим начнет действовать уже в ближайшие праздники.

Источник: Комсомольская правда

Гулять по новосибирскому зоопарку в выходные дни можно до 22 часов. Новый режим работы будет действовать с 29 апреля по 2 мая и все последующие субботы и воскресенья.

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— Обычный режим работы зоопарка — с 9 до 20 часов, кассы закрываются на час раньше. Кстати, в выходные дни они также будут работать дольше — до 20:30, — рассказывают в зоопарке.

Напомним, в начале апреля в зоопарке сообщили о старте продаж билетов онлайн. При этом обменивать электронные билеты на бумажные не придется, достаточно предъявить контролеру для считывания QR код на экране вашего смартфона, планшета или распечатать билет заранее.

Также ранее «Комсомольская правда» писала, что с приходом тепла в зоопарке началось переселение его обитателей из зимних в летние вольеры. Первыми перешли фазаны, каракалы и обезьяны. В последнюю очередь это сделают представители жарких стран. Их выведут на улицу только к концу мая.

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