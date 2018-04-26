Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым

В завершающей стадии

По словам Рыженькина, уложенное покрытие «долговечно и надежно», строители начали испытание поверхностей разных участков моста.

«Собираются и обрабатываются данные для системы мониторинга, которая контролирует эксплуатацию моста. Сначала обследовались полностью все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. Теперь на выбранные участки, в том числе находящийся на фарватере, дают максимальную нагрузку, снимаются показатели деформации», — добавил он.

Источник: Информационный сайт строительства Крымского моста

На завершающей стадии находится и обустройство автодорожных подходов. По словам начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Черноморье» Евгения Михалко, в мае запустят движение со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.

Он отметил, что главные строительно-монтажные работы по основному ходу уже окончены.

Источник: Информационный сайт строительства Крымского моста

«В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки», — сказал Михалко.

Он подчеркнул, что проектирование и строительство автоподхода шло с учетом всех экологических требований.

«Для установки шумозащитных экранов сыграли роль несколько факторов. Это район перспективной застройки населенного пункта станицы Тамань. Это в том числе обеспечение эстетического восприятия участниками движения, а также минимизация нанесения ущерба окружающей среде в виде гибели птиц. Ограждения немножко затемнены, чтобы перелетные птицы не бились о них», — пояснил Михалко.

По его словам, трассу проложили самым оптимальным способом, минимизировав воздействие на окружающую среду и археологическое наследие. Он уточнил, что пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F3bDTmcgxeM?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свой ЦУП

Еще одна точка осмотра в пресс-туре для журналистов федеральных СМИ — база эксплуатации моста. «Эта база построена специально для размещения всех служб для безопасной эксплуатации моста и подходов к нему. Второй этаж трехэтажного административно-бытового здания занимает диспетчерский центр управления производством», — сообщил представитель заказчика строительства моста начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Журналисты сразу прозвали это помещение «центром управления полетами». «Центр управления производством», — поправил Новиков.

«Центр собирает всю информацию о тех событиях, которые происходят, создана комплексная система мониторинга моста, в которую входят автоматическая система управления дорожным движением, система мониторинга конструкций и система мониторинга погодных условий. Они интегрированы между собой, в автоматическом режиме обмениваются данными и у каждого из диспетчеров здесь своя задача», — вновь вернулся к официальному тону Новиков.

Всего здесь будет работать 18 диспетчеров. Огромная видеостена из 36 видеокубов пока работает в тестовом режиме. Но на центральной части экрана уже можно отследить информацию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Там отображаются данные о скорости движения, температурных и погодных условиях, будут выведены данные весогабаритного контроля проезжающего по мосту грузового транспорта.

Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив | Источник: РИА "Новости"

«Диспетчеру выводится предупреждающая информация о том, по какому сценарию он может действовать. Например, если произошло ДТП с перекрытием одной из полос движения. Система сообщает о том, что он может перевести движение на другую полосу. На всем мосту установлено семь рамок АСУДД, куда на информационные экраны передается информация для водителей: либо снизить скорость, либо перестроиться в другой ряд», — пояснил Новиков.

Точно так же действует систем мониторинга конструкций. «Зеленые точки — места, где установлены датчики», — дирижируя, показал Новиков. «Сюда выводится вся информация с этих датчиков, а их более 400 штук. Это сведения о погодных условиях, которые могут повлиять на конструкцию, перегруз транспорта. Система автоматически просигнализирует о приближающейся нештатной ситуации, потому что она работает на опережение», — добавил он.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bCmPsbP97wg?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От гололеда защищен

Новиков рассказал, что в системе проработана и возможность обледенения дорожного покрытия. Диспетчеры будут информированы еще на этапе приближения гололеда. «Мы всю стройку следили за погодой. В ежедневном режиме вели мониторинг по трем компонентам, при наличии которых может появиться гололед, это температура, ветер и влажность. Согласно полученным данным, риск образования гололеда на протяжении года непродолжителен по срокам», — заверил Новиков.

По его данным, угроза обледенения может возникнуть в январе на протяжении от одной до трех недель. «Соответственно дорогостоящие системы автоматического водореагента мы предусматривать не стали. Они дорогостоящие, причем также дорого обходится их эксплуатация.

Получилось бы, что эта система почти 11 месяцев в году просто простаивала бы, поэтому предусмотрены традиционные способы борьбы с гололедицей. Это распределение механическим способом реагентов, то есть с помощью специальных машин. Роман Новиков начальник ФКУ Упрдор "Тамань"

Приготовление и хранение пескосоляной смеси будет проходить на этой же эксплуатационной базе. Еще одна причина отказа от применения аквареагентов — ущерб экологии. Они, по информации Новикова, химически активны, а песок с солью представляют гораздо меньшую опасность для моря. Отработанная противогололедная смесь будет собираться с поверхности моста с помощью системы водосброса и спускаться в локальные очистные сооружения.

Безусловно, вопросы удобства с точки зрения логистики и безопасности движения по Крымскому мосту стоят во главе угла, однако живописные виды, открывающиеся во время поездки, сделают его еще и туристической достопримечательностью. Солнце протягивает между пробегающими облачками свои руки-лучи, чтобы погладить барашки волн. Птицы будто застывают в воздухе, сопротивляясь налетевшему порыву ветра или высматривая, чем поживиться. Караваны проходящих по фарватеру кораблей… Невозможно удержаться от желания достать фотоаппарат, чтобы сделать в пути несколько снимков.

Кстати, по рассказам строителей, когда была только установлена арка моста, проходящие под ней под украинским флагом суда так же приветствовали их гудками, как и российские.