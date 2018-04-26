Первомайское шествие объединит порядка 1,5 тыс симферопольцев

Источник: Аргументы и факты

Первомайское шествие в крымской столице объединит около 1,5 тыс граждан, передает пресс-служба Мининформа республики.

В ведомстве уточнили, что построение колонн запланировано в 9:00, а начало их движения — в 10:00.

В пресс-службе также отметили, что в текущем году движение транспорта будет перекрыто от площади Куйбышева до площади Амет-Хана Султана в период с 5:00 до 14:00.

«В целях безопасности будут работать дежурная бригада и стационарные отделения скорой медицинской помощи. Безопасность граждан будут обеспечивать правоохранительные органы и группы быстрого реагирования», — сообщила вице-премьер Крыма — руководитель аппарата Совета министров РК Лариса Опанасюк.