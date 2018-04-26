Первомайское шествие объединит порядка 1,5 тыс симферопольцев
Построение колонн стартует в 9:00, а начало их движения — в 10:00.
Построение колонн стартует в 9:00, а начало их движения — в 10:00.
Первомайское шествие в крымской столице объединит около 1,5 тыс граждан, передает
В ведомстве уточнили, что построение колонн запланировано в 9:00, а начало их движения — в 10:00.
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«В целях безопасности будут работать дежурная бригада и стационарные отделения скорой медицинской помощи. Безопасность граждан будут обеспечивать правоохранительные органы и группы быстрого реагирования», — сообщила
Накануне власти Ялты рассказали о праздничной программе, которая запланирована на майские праздники.