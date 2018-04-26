Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Анна Банщикова рассказала, как решилась на рождение ребенка в 42 года
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Татьяна Навка в мини-платье станцевала на теплоходе
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
17Time 100
15Сделать деньги
10:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области ожидается потепление до +25ºС

Синоптики заявили, что в ближайшие дни в Волгоградской области потеплеет до +25ºС и выше.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 63% 755 мм рт. ст. 7 м/с

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 26 апреля температура воздуха ночью составит +6… +11°С, местами до +2ºС. Днем потеплеет до +20… +25ºС. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 6−11 м/с.

27 апреля тоже ожидаются кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12°С. Днем она поднимется до +22… +27ºС. Ветер ожидается юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Добавим, что с 26 по 28 апреля в регионе ожидается первый-третий класс горимости леса.

Все новости региона
Актер российских сериалов приговорен к 22 годам колонии
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Оно так близко. Что делает россиян счастливыми
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск Место ведущей в программе «Доброе утро» на Первом заняла Анастасия Орлова.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь