В Волгоградской области ожидается потепление до +25ºС

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 26 апреля температура воздуха ночью составит +6… +11°С, местами до +2ºС. Днем потеплеет до +20… +25ºС. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 6−11 м/с.

27 апреля тоже ожидаются кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12°С. Днем она поднимется до +22… +27ºС. Ветер ожидается юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.