В 2018 году Молдову ждет сильнейшее землетрясение
В скором времени в Румынии может произойти разрушительное землетрясение, которое, вероятнее всего, затронет Молдову и Украину.
В скором времени в Румынии может произойти разрушительное землетрясение, которое, вероятнее всего, затронет Молдову и Украину.
Сейсмологи прогнозируют порядка 20 мощных землетрясений магнитудой выше семи.
По словам главного молдавского сейсмолога, руководителя Центра сейсмологии Иона Илиеш, землетрясения в Молдове могут произойти в любой момент.
«Жители Молдовы могут ожидать провокаций со стороны подземного очага Вранча в любой момент. Мы, как ученые, не можем точно указать, когда произойдет это сверхмощное землетрясение, но оно однозначно будет», — заявил собеседник.
По словам Иона Илиеш, в случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других
В последние несколько лет сейсмический режим зоны Вранча активизировался: с определенной периодичностью происходят подземные толчки магнитудой до 6 баллов.
Сейсмолог также подчеркнул, что землетрясение может произойти в любой момент, и мы должны быть постоянно к этому готовы.