В 2018 году Молдову ждет сильнейшее землетрясение

Источник: Actualitati.md

Сейсмологи прогнозируют порядка 20 мощных землетрясений магнитудой выше семи.

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По словам главного молдавского сейсмолога, руководителя Центра сейсмологии Иона Илиеш, землетрясения в Молдове могут произойти в любой момент.

«Жители Молдовы могут ожидать провокаций со стороны подземного очага Вранча в любой момент. Мы, как ученые, не можем точно указать, когда произойдет это сверхмощное землетрясение, но оно однозначно будет», — заявил собеседник.

По словам Иона Илиеш, в случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других сейсмически-активных горных хребтов, есть периоды затишья и пики наибольшей активности.

В последние несколько лет сейсмический режим зоны Вранча активизировался: с определенной периодичностью происходят подземные толчки магнитудой до 6 баллов.