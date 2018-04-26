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10:41 (мск), источник: ТАСС

Иркутские ученые просят правительство пересмотреть решение по водоохранной зоне Байкала

Ранее сообщалось, что новая норма призвана снять избыточные запреты для жителей байкальских поселков.

Источник: ТАСС

ИРКУТСК, 26 апреля. /ТАСС/. Ученые Иркутского научного центра (ИНЦ) СО РАН направили письмо в правительство РФ с просьбой пересмотреть решение о сокращении водоохранной зоны Байкала. Об этом сообщил ТАСС директор Лимногологического института (ЛИН) СО РАН Андрей Федотов.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило границы новой водоохранной зоны Байкала, подвергнув серьезному сокращению. За ее пределы были вынесены несколько десятков населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии. Новая норма призвана снять избыточные запреты для жителей байкальских поселков, она была поддержана властями Иркутской области, Бурятии, а также в Госдуме.

«Мы направили письмо в правительство РФ, просим данное решение пересмотреть», — сказал собеседник агентства.

По словам Федотова, в пояснительной записке к документу сказано, что водоохранная зона устанавливается «в соответствии с прибрежной защитной полосой озера, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение».

«Выходит, что, применив этот принцип к Байкалу и поставив во главу угла его как “озеро, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение”, мы на правительственном уровне уровняли его со всеми другими водоемами РФ. Возникает вопрос: если была применена эта юридическая норма права, значит, Байкал уже не уникален, и он ничем не отличается от других озер и водохранилищ, и зачем ему все остальные специальные законы и нормативные акты, статус ЮНЕСКО?» — продолжил ученый.

Поддержали ученых

«Пока распоряжение [правительства РФ] не стало работать на практике, нам стоит прислушаться к науке — доработать проект корректировки водоохранной зоны Байкала, срочно проведя работы по зонированию в населенных пунктах в соответствии с методикой Института географии им. Сочавы, и только после этого закреплять водоохранную зону в новых границах», — сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ольхонский природоохранный прокурор Вячеслав Петров сообщил ТАСС, что зонирование в черте населенных пунктов, которое изначально предлагали ученые, помогло бы контролировать экологические нарушения со стороны турбаз. «Если предприниматель ведет деятельность, не предусмотренную зонированием, или не обеспечивает природоохранных мер [в случае принятия предлагаемых учеными поправок], его деятельность можно было бы прекратить», — отметил он.

Проблемы местных жителей

Исполняющий обязанности главы байкальского поселка Онгурен Сергей Хелтухеев отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что корректировки водоохранной зоны не решают пока проблем местных жителей с оформлением в собственность земельных участков. Он напомнил, что после запрета на вылов омуля жители поселения остались без работы.

«Кроме рыболовства у нас ничего нет, никакого туризма — к нам даже дорога не проложена. Многие хотели бы оформить крестьянско-фермерское хозяйство, но это невозможно, потому что формально у них нет земли, хотя в прежнее время многие жители получили колхозные паи. Сейчас они не могут ими воспользоваться из-за экологических ограничений, расширение водоохранной зоны эту проблему не решило», — отметил он.

Ранее в Верховный суд с иском обратилась группа из 16 владельцев участков земли в садовом товариществе в 300 км от Иркутска, в том числе собственник турбазы «Звезда Байкала» и трое собственников участков, на которых планировалось строительство гостиниц. Истцы просили признать частично незаконным распоряжение правительства России, расширившее водоохранную зону Байкала до границ ЦЭТ.

Верховный суд России 29 января признал расширение водоохранной зоны с 500 метров до 140 км законным.

Однако Минприроды РФ признало избыточность норм, по которым водоохранная зона вокруг Байкала распространялась на расстояние до 80 км, и внесло принятую впоследствии корректировку в правительство РФ.

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