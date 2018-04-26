Здание кинотеатра «Чайка» в Иркутске снесут

Здание кинотеатра «Чайка», закрывшегося в начале апреля без объяснения причин, скорее всего, снесут. На его месте может появиться большой центр детского творчества. Об этом на заседании городской Думы рассказал депутат, руководитель АО «Управление капитального строительства города Иркутска» Евгений Савченко во время рассмотрения вопроса о передаче нескольких муниципальных объектов УКСу в качестве вклада в уставный капитал. Среди этих объектов есть часть здания кинотеатра, ещё часть находится в собственности у предпринимателя, который готов продать свою долю.