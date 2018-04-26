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11:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

Здание кинотеатра «Чайка» в Иркутске снесут

На месте кинотеатра может появиться большой центр детского творчества.

Здание кинотеатра «Чайка», закрывшегося в начале апреля без объяснения причин, скорее всего, снесут. На его месте может появиться большой центр детского творчества. Об этом на заседании городской Думы рассказал депутат, руководитель АО «Управление капитального строительства города Иркутска» Евгений Савченко во время рассмотрения вопроса о передаче нескольких муниципальных объектов УКСу в качестве вклада в уставный капитал. Среди этих объектов есть часть здания кинотеатра, ещё часть находится в собственности у предпринимателя, который готов продать свою долю.

По словам Савченко, кинотеатр перестал быть для бизнесмена рентабельным, к тому же, помещения не соответствовали всем нормам противопожарной безопасности.

«Мы предложили администрации города построить на месте кинотеатра жильё и социальный объект — центр детского творчества, площадью 2 тыс. квадратных метров. Центр мы могли бы передать в собственность города», — сказал Евгений Савченко.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил провести дополнительные консультации с жителями района и узнать, какой объект они хотели бы увидеть на месте кинотеатра.

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