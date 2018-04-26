Уральским автомобилистам запретят езду по свежему асфальту

Уральским автомобилистам запретят ездить по свежему асфальту. Такое решение приняли в администрации Екатеринбурга, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».

«Для повышения качества ремонтных работ в Екатеринбурге принято решение о необходимости ограничения движения транспортных средств на ремонтируемых участках в период производства работ и в течении 8 часов после окончания работ по укладке асфальтобетона», — заявил заместитель председателя комитета благоустройства городской мэрии Виктор Юровицкий на заседании по вопросам качества дорог.