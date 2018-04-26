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10:37 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральским автомобилистам запретят езду по свежему асфальту

Такая мера позволит дорогам медленнее разрушаться.

Уральским автомобилистам запретят ездить по свежему асфальту. Такое решение приняли в администрации Екатеринбурга, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».

«Для повышения качества ремонтных работ в Екатеринбурге принято решение о необходимости ограничения движения транспортных средств на ремонтируемых участках в период производства работ и в течении 8 часов после окончания работ по укладке асфальтобетона», — заявил заместитель председателя комитета благоустройства городской мэрии Виктор Юровицкий на заседании по вопросам качества дорог.

По мнению городских властей, такая мера поможет сделать так, чтобы свежий асфальт простоял дольше обычного. В случае, когда автомобили не ездят по новой дороге, улучшается процесс повышения вязкости и прочности асфальтобетона.

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