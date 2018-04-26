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10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

К концу недели в Свердловской области потеплеет до 15 градусов

По данным уральского гидрометцентра, в Свердловской области с 26 по 28 апреля температура будет варьироваться от 8 до 15 градусов днем и от 0 до 6 градусов — ночью.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 63% 755 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

До конца недели погода продолжит меняться: 26 апреля синоптики обещают ясный день, 27 и 28 апреля ожидаются осадки в виде дождя, на севере региона — с мокрым снегом.

В Екатеринбурге в эти дни днем температура будет варьироваться от 10 до 14 градусов, ночью — от 0 до 6 градусов.

Осадки в виде дождя и мокрого снега синоптики обещают с пятницы до субботы.

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