К концу недели в Свердловской области потеплеет до 15 градусов
По данным уральского гидрометцентра, в Свердловской области с 26 по 28 апреля температура будет варьироваться от 8 до 15 градусов днем и от 0 до 6 градусов — ночью.
По данным уральского гидрометцентра, в Свердловской области с 26 по 28 апреля температура будет варьироваться от 8 до 15 градусов днем и от 0 до 6 градусов — ночью.
До конца недели погода продолжит меняться: 26 апреля синоптики обещают ясный день, 27 и 28 апреля ожидаются осадки в виде дождя, на севере региона — с мокрым снегом.
В Екатеринбурге в эти дни днем температура будет варьироваться от 10 до 14 градусов, ночью — от 0 до 6 градусов.
Осадки в виде дождя и мокрого снега синоптики обещают с пятницы до субботы.