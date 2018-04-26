В Хабаровске сняли введенный после крушения вертолета городской режим ЧС

ХАБАРОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Городской режим ЧС, введенный в Хабаровске, где разбился вертолет Ми-8, снят, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС России в четверг.

Ранее сообщалось о снятии режима ЧС в Хабаровском крае, однако в Хабаровске сохранялся городской режим ЧС.

«В течение суток снят режим [ЧС] на территории Хабаровска, введенный в связи с крушением вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток», — говорится в сообщении.