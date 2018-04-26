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14:08 (мск), источник: ТАСС

Как правильно выбрать мясо для шашлыка

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для потребителей.

Источник: РИА "Новости"

Следуя им, потребитель обезопасит себя и своих близких от некачественной продукции и избежит проблем со здоровьем.

Где покупать

Источник: РИА "Новости"

Пищевые продукты, в том числе мясо, стоит покупать в стационарных предприятиях торговли. У продавца должны быть накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо. Приобретать продукты неизвестного происхождения, продающиеся без сопроводительных документов, не стоит.

На что обращать внимание

Источник: skdatastream/CC0

При покупке охлажденного мяса необходимо обратить внимание на его внешний вид и запах. Если от продукта хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью, от покупки стоит отказаться. Свежее охлажденное мясо — сухое, при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета.

На ощупь такое мясо не должно быть влажным, липким и сочиться кровью. Перед покупкой стоит развернуть охлажденное мясо, поскольку недобросовестные продавцы часто укладывают куски, пряча жир и жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым куском.

Как отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего

Источник: РИА "Новости"

Для этого на мясо нужно надавить пальцем: оно должно быть упругим. У оттаявшего мяса более интенсивный цвет, рыхлая консистенция и красный мясной сок.

Повторно замороженное мясо покупать нельзя. Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к нему и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит.

Как выбрать замаринованный шашлык

Источник: avilarchik6956/CC0

Необходимо изучить маркировку продукта. Желательно, чтобы на ней был прописан сорт мяса. Стоит покупать мясо только высшего или первого сорта.

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Нужно обратить внимание на наличие консервантов. Лимонная кислота не так агрессивно воздействует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. В составе не должно быть фосфатов. Если в составе прописан ингредиент Е450 (влагоудерживающий агент), лучше отказаться от покупки.

Производственный маринад может храниться не более недели, поэтому обязательно обращайте внимание на дату изготовления. Если мясо в заводской упаковке, в нем не должно быть слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, — выделяет сок.

Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение трех дней, в майонезно-кефирном соусе оно портится быстрее.

Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи.
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