Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Источник: РИА "Новости"

Следуя им, потребитель обезопасит себя и своих близких от некачественной продукции и избежит проблем со здоровьем.

Где покупать

Источник: РИА "Новости"

Пищевые продукты, в том числе мясо, стоит покупать в стационарных предприятиях торговли. У продавца должны быть накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо. Приобретать продукты неизвестного происхождения, продающиеся без сопроводительных документов, не стоит.

На что обращать внимание

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При покупке охлажденного мяса необходимо обратить внимание на его внешний вид и запах. Если от продукта хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью, от покупки стоит отказаться. Свежее охлажденное мясо — сухое, при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета.

На ощупь такое мясо не должно быть влажным, липким и сочиться кровью. Перед покупкой стоит развернуть охлажденное мясо, поскольку недобросовестные продавцы часто укладывают куски, пряча жир и жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым куском.

Как отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего

Источник: РИА "Новости"

Для этого на мясо нужно надавить пальцем: оно должно быть упругим. У оттаявшего мяса более интенсивный цвет, рыхлая консистенция и красный мясной сок.

Повторно замороженное мясо покупать нельзя. Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к нему и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит.

Как выбрать замаринованный шашлык

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Необходимо изучить маркировку продукта. Желательно, чтобы на ней был прописан сорт мяса. Стоит покупать мясо только высшего или первого сорта.

Нужно обратить внимание на наличие консервантов. Лимонная кислота не так агрессивно воздействует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. В составе не должно быть фосфатов. Если в составе прописан ингредиент Е450 (влагоудерживающий агент), лучше отказаться от покупки.

Производственный маринад может храниться не более недели, поэтому обязательно обращайте внимание на дату изготовления. Если мясо в заводской упаковке, в нем не должно быть слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, — выделяет сок.

Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение трех дней, в майонезно-кефирном соусе оно портится быстрее.