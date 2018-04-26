Командир газодымозащитного звена Сергей Генин останется под стражей

Кемеровский областной суд оставил под стражей командира газодымозащитного звена Сергея Генина.

Как сообщает «ТАСС», суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил без изменения решение Центрального районного суда города Кемерово от 13 апреля. При этом адвокат Сергея Генина отметила, что пожарных вызвали не из горящего ТЦ, а из дома напротив, что не позволило специалистам определить масштабы трагедии. К делу приобщили план-схему работы звеньев газодымозащитной службы, в том числе звена Сергея Генина.

«Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову. Хочу отметить, вызов-то ведь поступил не от охранников “Зимней вишни”, не от сотрудников администрации, не от лиц, которые спасались сами, спасали кого-то. Вызов поступил от человека, который живет в доме напротив, то есть пожар уже полыхал там 4 минуты к тому времени. Вызов поступил в 16:03:36, если быть точной, от очевидицы, которая увидела дым столбом над крышей», — заявила адвокат Генина.