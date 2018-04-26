Командир газодымозащитного звена Сергей Генин останется под стражей
Его обвиняют в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»
Его обвиняют в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»
Кемеровский областной суд оставил под стражей командира газодымозащитного звена Сергея Генина.
Как сообщает «ТАСС», суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил без изменения решение Центрального районного суда города Кемерово от 13 апреля. При этом адвокат Сергея Генина отметила, что пожарных вызвали не из горящего ТЦ, а из дома напротив, что не позволило специалистам определить масштабы трагедии. К делу приобщили
«Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову. Хочу отметить,
Генин настаивал на своей невиновности и попросил суд избрать меру пресечения, не связанную с арестом. Но представители Следственного комитета, прокуратуры и пострадавшие настаивали на сохранении меры пресечения в виде ареста.