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11:29 (мск), источник: Newslab.ru

1 мая центр Красноярска закроют для транспорта

Это связано с проведением массовых праздничных мероприятий.

Источник: AP 2018

30 апреля и 1 мая в центре Красноярска изменится схема организации движения, сообщили в мэрии. Это связано с проведением массовых мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда.

Полностью для движения транспорта 1 мая закроют сразу несколько участков:

по пр. Мира от площади Мира до ул. Вейнбаума с 09:00 до 11:30; по пр. Мира от ул. Вейнбаума до ул. Декабристов с 10:30 до 14:00; от ул. Ленина до ул. Карла Маркса по ул. Каратанова, ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны, ул. Сурикова с 09:00 до 11:30; по ул. Вейнбаума от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 10:30 до 11:30; от ул. Ленина до ул. Карла Маркса по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Дзержинского, ул. Горького с 11:00 до 15:00; по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса с 11:30 до 15:00; по проезду вдоль здания Правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира с 11:30 до 15:00; по ул. Карла Маркса от ул. Декабристов до ул. Дзержинского с 11:00 до 15:00.

Кроме того, накануне на этих же участках запретят остановку и стоянку транспорта. Это ограничение будет действовать с 17:00 часов 30 апреля до 15:30 часов 1 мая.

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