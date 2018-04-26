1 мая центр Красноярска закроют для транспорта

по пр. Мира от площади Мира до ул. Вейнбаума с 09:00 до 11:30; по пр. Мира от ул. Вейнбаума до ул. Декабристов с 10:30 до 14:00; от ул. Ленина до ул. Карла Маркса по ул. Каратанова, ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны, ул. Сурикова с 09:00 до 11:30; по ул. Вейнбаума от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 10:30 до 11:30; от ул. Ленина до ул. Карла Маркса по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Дзержинского, ул. Горького с 11:00 до 15:00; по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса с 11:30 до 15:00; по проезду вдоль здания Правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира с 11:30 до 15:00; по ул. Карла Маркса от ул. Декабристов до ул. Дзержинского с 11:00 до 15:00.