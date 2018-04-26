На проспекте Мира не будет пешеходных ограждений

Из проекта реконструкции пр. Мира убирают установку пешеходных ограждений. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

24 апреля в Красноярске объявили аукцион на ремонт на пр. Мира. Сегодня вице-мэр заявил, что аукционную документацию отозвали для того, чтобы убрать из нее обязательную установку на главной улице города пешеходных ограждений. В проект, который был опубликован на портале госзакупок, включена стоимость установки 3 км пешеходных ограждений.

«На проспекте Мира, по поручению главы города, никаких пешеходных ограждений не будет. Это решение уже принято. Никакой ГОСТ никто не нарушит. Мы просто исполним те требования, которые выдвигает нам время и наши жители», — пояснил Владислав Логинов.

Заместитель мэра объяснил, что торги возобновят через три дня. Обойти требования ГОСТа, на который ссылаются сторонники ограждений, планируют при помощи снижения максимальной скорости движения по проспекту до 40 км/час. Кроме этого, безопасность пешеходов обеспечит то, что одну полосу из имеющихся на проспекте, отдадут под парковку машин.

Всего в Красноярске, по словам Владислава Логинова, установлено 29 км ненужных ограждений, которые в течение года планируют убрать. Не исключено, что количество адресов, где находятся ненужные заборчики еще увеличится — представители мэрии готовятся начать инспекцию пешеходных ограждений на ул. Дубровинского. Там тоже есть заборчики, которые никак не влияют на безопасность дорожного движения.