Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Что будет, если «закончились права»
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Названа страна, заблокировавшая заседание комиссии Украина — НАТО
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
11:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станцию «Технологический институт» проверили за 40 минут

Метро закрывали в утрени час пик.

Источник: Аргументы и факты

Метро «Технологический институт» в Петербурге закрывали для пассажиров, передает пресс-служба городской подземки. Станция прекратила работать в утренний час пик — в 08.55 26 апреля.

Причиной закрытия метро стало обнаружение бесхозного предмета. На проверку потребовалось почти 40 минут. В течение этого времени станция не работала на вход и выход, переход также был закрыт.

Двери «Технологического института» распахнулись вновь в 09.32.

Сотрудники метрополитена просят пассажиров быть внимательными и не оставлять свои личные вещи в вагонах, на платформах и эскалаторах.

Все новости региона
30% умирает во сне. С какой фазой сна у вас проблема? - эксперт
ЦБ взял на санацию Азиатско-тихоокеанский банк
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Смогут ли США догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь