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13:20 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ротор» оштрафовали на первой игре на «Волгоград Арене»

Первый матч на «Волгоград Арене» оставил у болельщиков только приятные впечатления. Хотя, конечно, были недочеты и во время игры и еще на самом стадионе. За эти недочеты РФС и пожурил «Ротор Волгоград».

На последнем заседании Дисциплинарной комиссии РФС вынес решение оштрафовать «Ротор» по итогам игры на новом стадионе, где команда 21 апреля встречалась с «Луч-Энергией». И, если раньше штрафы получал в основном наставник сине-голубых Сергей Павлов, то на этот раз наказали непосредственно клуб. Пять тысяч рублей заплатят волгоградцы за «иные нарушения регламента», сообщили в РФС «КП-Волгоград».

За что конкретно оштрафовали, не указывают. Но вероятнее всего — за «острые» кричалки волгоградских ультрасов, которые таки не удержались от злословий.

Помимо этого, РФС вынес «Ротору-Волгоград» три замечание за иные нарушения регламента.

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