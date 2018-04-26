«Ротор» оштрафовали на первой игре на «Волгоград Арене»

На последнем заседании Дисциплинарной комиссии РФС вынес решение оштрафовать «Ротор» по итогам игры на новом стадионе, где команда 21 апреля встречалась с «Луч-Энергией». И, если раньше штрафы получал в основном наставник сине-голубых Сергей Павлов, то на этот раз наказали непосредственно клуб. Пять тысяч рублей заплатят волгоградцы за «иные нарушения регламента», сообщили в РФС «КП-Волгоград».
За что конкретно оштрафовали, не указывают. Но вероятнее всего — за «острые» кричалки волгоградских ультрасов, которые таки не удержались от злословий.
Помимо этого, РФС вынес «Ротору-Волгоград» три замечание за иные нарушения регламента.