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11:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев пригласили высадить сосны и берёзы на Кожевенном кордоне

Акция по посадке леса на Кожевенном кордоне Пригородного лесничества пройдёт в субботу, 28 апреля. Она состоится в рамках проекта «Здоровый лес». Активисты вместе с воронежцами высадят сеянцы сосны и берёзы, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» организаторы.

Сбор участников — у главного корпуса Воронежского лесотехнического университета (улица Тимирязева, 8) в 9:00. Горожанам порекомендовали быть в тёплой одежде и удобной обуви, а также взять с собой термос с чаем. Инвентарь и сеянцы деревьев предоставят организаторы.

Инструкция по посадке леса доступна в группе проекта «Здоровый лес» в соцсети «ВКонтакте». По всем вопросам также можно обращаться по телефону 8 950 776 84 57 (Дмитрий Коротков).

Проект «Здоровый лес» организуется в Воронежской области с сентября 2015 года. Его основная цель — уменьшение количества несанкционированных свалок в лесах региона. Активисты проводят акции по сбору мусора, посадке леса, конкурсы экологической направленности и уроки для школьников.

В мае 2016 года Воронежская область присоединилась ко Всероссийскому дню посадки леса. Горожане высадили на Кожевенном кордоне 14 тыс. сеянцев березы и сосны с закрытой корневой системой. А в марте 2017 года воронежцы посадили на Кожевенном кордоне Пригородного лесничества в Рамонском районе около 18 тыс. сосен и берёз на общей площади 4,5 га.

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