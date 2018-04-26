Воронежцев пригласили высадить сосны и берёзы на Кожевенном кордоне

Сбор участников — у главного корпуса Воронежского лесотехнического университета (улица Тимирязева, 8) в 9:00. Горожанам порекомендовали быть в тёплой одежде и удобной обуви, а также взять с собой термос с чаем. Инвентарь и сеянцы деревьев предоставят организаторы.

Инструкция по посадке леса доступна в группе проекта «Здоровый лес» в соцсети «ВКонтакте». По всем вопросам также можно обращаться по телефону 8 950 776 84 57 (Дмитрий Коротков).

Проект «Здоровый лес» организуется в Воронежской области с сентября 2015 года. Его основная цель — уменьшение количества несанкционированных свалок в лесах региона. Активисты проводят акции по сбору мусора, посадке леса, конкурсы экологической направленности и уроки для школьников.