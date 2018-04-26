Первый рейс теплохода «Семен Буденный» отменили из-за ледовой обстановки
Первый рейс теплохода «Семен Буденный», который должен был состояться с 27 по 29 апреля, отменили. Об этом сообщили в компании «Водоходъ».
Первый рейс теплохода «Семен Буденный», который должен был состояться с 27 по 29 апреля, отменили. Об этом сообщили в компании «Водоходъ».
«Семен Буденный» должен был пройти по маршруту Самара — Казань — Болгары — Волжский Утес — Самара. Его отменили
В первый рейс «Семен Буденный» отправится 29 апреля по маршруту Самара — Казань — Самара. Второй перенесли на 2 — 9 мая: Самара — Пермь — Самара. Третий — 9 мая — Самара — Прогулка (Салют 9 мая) — Самара.