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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Первый рейс теплохода «Семен Буденный» отменили из-за ледовой обстановки

Первый рейс теплохода «Семен Буденный», который должен был состояться с 27 по 29 апреля, отменили. Об этом сообщили в компании «Водоходъ».

«Семен Буденный» должен был пройти по маршруту Самара — Казань — Болгары — Волжский Утес — Самара. Его отменили из-за ледовой обстановки в Камском устье и «необходимостью выполнения требований по безопасности судоходства».

В первый рейс «Семен Буденный» отправится 29 апреля по маршруту Самара — Казань — Самара. Второй перенесли на 2 — 9 мая: Самара — Пермь — Самара. Третий — 9 мая — Самара — Прогулка (Салют 9 мая) — Самара.

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