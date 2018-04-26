Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Сын Ирины Дубцовой увлекся экстримом
Муж и жена из РФ создали бизнес, принесший 1,5 млрд руб. за год
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
«Язык ультиматумов» в ПАСЕ: у РФ останется только один вариант
Макаревич призвал отключить людям электричество
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
11:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцам предлагают попасть в Книгу рекордов России

9 мая желающие горожане смогут вместе исполнить песню «День Победы».

9 мая после прохождения колонны всероссийской акции «Бессмертный полк» красноярцам предлагают исполнить песню «День Победы» прямо на площади войти более 10 тысяч человек. Заявка от Красноярска в Книгу рекордов России уже отправлена. В праздничные дни в наш город приедет специальная комиссия во главе с главным редактором Станиславом Коненко — сообщает городской портал. Раньше рекорд принадлежал Иркутску — в 2015 году около 1300 человек исполнили песню «Давай, Россия», а в 2017 году в Дудинке пело уже 5,5 тысяч человек.

Все новости региона
Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?
ЦБ взял на санацию Азиатско-тихоокеанский банк
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Смогут ли США догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь