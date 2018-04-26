Набережная Хабаровска обработана от клещей
Работы провели минувшей ночью.
Работы провели минувшей ночью.
Минувшей ночью парковая зона стадиона имени Ленина была обработана от клещей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты службы дезинфекции выполнили большой объём работы, использовав сертифицированные химические средства, хорошо зарекомендовавшие себя в борьбе с клещами на Дальнем Востоке.
— Ночное время для борьбы с клещами было выбрано не случайно. Ведь в дневные часы здесь достаточно много хабаровчан. Для многих горожан набережная является любимым местом отдыха. Даже в будни здесь по вечерам гуляют жители и гости дальневосточной столицы, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. — После обработки набережная Хабаровска стала безопасным местом для семейного отдыха.
По её словам, в мае на набережной пройдёт целый ряд праздничных мероприятий.