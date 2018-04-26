Набережная Хабаровска обработана от клещей

— Ночное время для борьбы с клещами было выбрано не случайно. Ведь в дневные часы здесь достаточно много хабаровчан. Для многих горожан набережная является любимым местом отдыха. Даже в будни здесь по вечерам гуляют жители и гости дальневосточной столицы, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. — После обработки набережная Хабаровска стала безопасным местом для семейного отдыха.