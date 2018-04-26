Торговый центр «Пятачок» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности в Усолье-Сибирском

Еще один торговый центр закрыт. На этот раз в черный список попал «Пятачок» в Усолье-Сибирском, хотя официальное его название «Промстроймаркет». После проверки в здании были обнаружены нарушения требования пожарной безопасности. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о приостановлении деятельности «Пятачка».

— Ссылаясь на представленные сведения о нарушении противопожарных правил, без устранения которых функционирование здания торгового центра создает угрозу жизни и здоровья граждан, прокурор также заявил требование о принятии мер по обеспечению иска, — уточнили в пресс-службе Усольского городского суда Иркутской области.