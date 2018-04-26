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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Торговый центр «Пятачок» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности в Усолье-Сибирском

Решение было принято после проверок в здании.

Еще один торговый центр закрыт. На этот раз в черный список попал «Пятачок» в Усолье-Сибирском, хотя официальное его название «Промстроймаркет». После проверки в здании были обнаружены нарушения требования пожарной безопасности. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о приостановлении деятельности «Пятачка».

— Ссылаясь на представленные сведения о нарушении противопожарных правил, без устранения которых функционирование здания торгового центра создает угрозу жизни и здоровья граждан, прокурор также заявил требование о принятии мер по обеспечению иска, — уточнили в пресс-службе Усольского городского суда Иркутской области.

По решению суда двери торгового центра будут закрыты, пока его владельцы не устранят нарушения. Напомним, что в Иркутской области ранее временно закончили свою работу торговые центры «Карамель», «Сильмермолл» в Иркутске, «Новая дача» на Байкальском тракте, «Радуга» в Хомутове, «Золотой рай» в Черемхове.

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