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11:24 (мск), источник: Om1.ru

Роспотребнадзор больше не угрожает белочкам в омских парках

Теперь дератизацию проводят только в местах сбора отходов. На остальной территории численность популяции предоставили регулировать совам.

Директор МП «Парк им. 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич рассказал порталу Om1.ru, как обстоят дела с популяцией белок в омских парках.

Напомним, в прошлом году Роспотребнадзор настаивал на механической дератизации, то есть установке ловушек с отравой для грызунов. Такой способ эффективен для борьбы с крысами и мышами, но вместе с ними гибнут и белки. В ведомстве отмечали, что они тоже могут быть переносчиками инфекций через блох и клещей. Однако после общественного резонанса удалось прийти к компромиссу: обработку решили проводить с учетом видового состава.

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По словам Лукашевича, в этом году вопрос больше не поднимается. Белочки в парках очень активны и чувствуют себя прекрасно.

Константин Лукашевич, директор МП «Парк им. 30-летия ВЛКСМ»:

— Популяция достаточно большая, даже сейчас по пути мы видели белочек. К счастью, мы нашли понимание с Роспотребнадзором. Мы изначально говорили, что существуют не только химические и механические методы дератизации, когда раскладываются приманки и опасности подвергаются те же самые белки. Есть еще биологические методы — у нас живут совы, экосистема саморегулируется.

Сейчас в парках истребляют «вредных» грызунов только в местах сбора отходов. На всей остальной территории искусственные методы не применяются — по мнению Лукашевича, для регулирования численности популяций вполне достаточно биологических механизмов, то есть активности хищников.

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