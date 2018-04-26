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12:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание двух электричек в Иркутской области изменяется до 6 мая

Расписание движения электричек № 6315 Подкаменная — Иркутск-Сортировочный и № 6317 и Слюдянка-1 — Иркутск-Сортировочный изменяется до 6 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

27, 30 апреля и с 1 по 4 мая 2018 года отправление электрички Подкаменная — Иркутск-Сортировочный со ст. Подкаменная назначено в 15.38 (вместо 15.32). Прибытие в Иркутск-Сортировочный в 17.47.

А 28, 29 апреля и 5 и 6 мая 2018 года отправление поезда Слюдянка-1 — Иркутск -Сортировочный со ст. Слюдянка-1 назначено на 14.03 (вместо 14.11). Прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 17.47 (вместо 17.41).

В дальнейшем пригородные поезда будут следовать по старому расписанию. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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